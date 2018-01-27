Смартфон Meiigoo Mate 10 получил четыре камеры

Компания Meiigoo готовит к выпуску смартфон Mate 10. Гаджет получил 5,72-дюймовый HD-дисплей, занимающим 90% фронтальной панели. Корпус девайса с обеих сторон покрыт глянцевым 2,5D-стеклом. В основе устройства ляжет восьмиядерный процессор MediaTek P23 с GPU Mali-G71MP2, 6 ГБ оперативная память и флеш-накопитель на 128 ГБ. Также сообщается о двух двойных камерах: основной Sony с сенсорами на 16 и 5 Мп и фронтальной с 13- и 5-Мп модулями. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 3500 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0. О стоимости новинки Meiigoo Mate 10 пока не сообщается.