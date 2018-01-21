Смартфон X18 Plus компании Cubot

Компания Cubot , выпустит смартфон в первой половине 2018 года с хорошей характеристикой. Новинка построена на 8-ядерном процессоре MediaTek MT6750T и оборудована экраном с 5,99-дюймовой диагональю, разрешение которого (2160 х 1080 точек), т.е. вдвое больше в сравнении с предшественником. Характеристики аппарата теперь также более продвинутые: тыльная камера стала двойной (основной модуль на 20 Мп + дополнительный VGA) и позволяет делать снимки с разрешением до 20 Мп (против 16 Мп у прошлогоднего X18), объемы ОЗУ и ПЗУ увеличились с 3 и 32 Гб соответственно до 4 и 64 Гб. Роль ОС изначально будет исполнять Android 8.0 Oreo. Емкость АКБ составляет 4000 мА/ч.Стоимость такого смартфона составит 200$.