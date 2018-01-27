Sony сообщила о скором выходе на российский рынок смартфона Xperia L2

Стало известно, что в России в скором времени выйдет смартфон Sony Xperia L2. Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 720 * 1280 пикселей. За производительность отвечает 4-ядерный процессор MT6737T от MediaTek и 3 ГБ оперативная память. Для хранения предназначен накопитель объемом 32 ГБ. В наличии также имеются камеры на 13 и 8 Мп. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 3300 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1.1. Старт продаж модели ожидается с 30 января по цене в 16 тысяч рублей.