В сеть утекло видео с макетом Samsung Galaxy S9

На просторах китайской социальной сети Weibo появилось видео, на котором запечатлен макет флагманского смартфона Samsung Galaxy S9. Отметим, что дизайн устройства на видео соответствует тем утечкам, которые публиковал Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks). Отметим одинарную камеру (двойной модуль достанется старшей модели Galaxy S9 Plus) и сканер отпечатков пальцев под ней. Сегодня стало известно, что официальный анонс следующего корейского флагмана состоится 25 февраля в нулевой день выставки MWC 2018.

Напомним, что Samsung Galaxy S9 прочат стереодинамики AKG, Dual Pixel-камеру с перемененной диафрагмой (f/1.5-f/2.4), которая была задействована в раскладушке W2018, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, сканер радужки глаза, 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, защиту от воды по стандартам IP68, поддержку беспроводной зарядки, наушники AKG и 8 Мп фронтальную камеру.