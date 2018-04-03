Xiaomi Mi 7 и его характеристики

Компания Xiaomi выпустит во второй половине года смартфон с тонкими рамками.Гаджет собран на флагманском чипсете Snapdragon 845. «Оперативки» ему выделили 6 ГБ. Батарея устройства имеет емкость 3400 мАч, при этом аппарат можно заряжать по беспроводной технологии. Есть сведения, что девайс оснастят функцией распознавания владельца по лицу.Пока нет достоверных данных о размере диагонали экрана девайса. Кто-то называет цифру 5,65 дюйма, другие говорят, что экран чуть превысит 6 дюймов. Границы экрана разработчики сделали максимально узкими, однако оставили больше места для нижней рамки. Стоимость смартфона составит 450 долларов.