iPhone Xs Plus может получить поддержку двух SIM-карт

В сети появилась новая порция о смартфоне iPhone X 2018 года выпуска, а именно – его увеличенной версии, которую сейчас называют iPhone Xs Plus. Утверждается, что аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2688:1242 пикселя. Прошлогодний iPhone X, напомним, оснащается 5,8-дюймовым экраном с разрешением 2436:1125 пикселей. Также смартфону приписывают новую, золотую, расцветку и два слота для карт SIM. Насколько эта информация соответствует действительности, узнаем на традиционной сентябрьской презентации.