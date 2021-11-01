Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch

В магазине re:Store они доступны за 3 990 рублей.
В оформлении коробки используются лицензионные изображения в стилистике STAR WARS. Помимо ремешка покупатель получает адаптеры для всех типоразмеров Apple Watch и инструкцию с QR-кодом для разблокировки циферблатов.
На одну из частей нанесено изображение логотипа штурмовиков Галактической империи вселенной Звездных войн. На вторую изображение штурмовика.
Мы носили браслет в течение нескольких недель, в это же время погружали часы в воду. Тенденции к стиранию за это время замечено не было.
Фирменная символика нанесена и на внутреннюю часть ремешков, и на пряжку. Для сравнения приведем снимок совместно с комплектным ремешком от версии Apple Watch SE Nike Edition.
Для фиксации на корпусе часов используются металлические элементы под замок 22 мм. Есть набор для моделей с диагональю 40 и 44 мм. Они же будут совместимы с недавно вышедшими Apple Watch 7.
Напомним, съемки и установка проходит предварительным нажатием на механический фиксатор с внутренней стороны корпуса часов. Специального инструмента или навыков для этого не требуется.
Используется классический тип застежки с металлическим язычком. Диапазон обхвата от 130 до 220 мм. В моем случае свободными остались пять отверстий для увеличения обхвата, на этом основании можно предположить, что проблем с ношением возникнуть не должно.
В отличие от комплектного ремешка, с MobyFox Star Wars нет проблем при установке на зарядные станции, отсутствуют помехи прилеганию.
Как и отмечали выше, устанавливать можно и на другие часы с типоразмером ремешка 22 мм. Для примера приведем снимок на часах Ticwatch Pro 3.
Эту же особенность можно использовать для установки на Apple Watch ремешков от механических часов и в целом расширения выбора доступных вариантов.
Добавление циферблатов проходит через приложение Watch Face. Одним из первых шагов предлагается провести авторизацию с помощью учетной записи Apple ID.
Дальше переходим в настройки и сканируем QR-код с комплектной инструкции. Это необходимо для разблокировки 20 циферблатов. Все они в стиле Star Wars. Выполнены в виде фонового изображения в высоком разрешении. Среди них есть несколько анимированных.
Остается выбрать местоположение вывода времени и тип дополнительных данных, отображаемых под часами.