Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch

Часы Apple Watch позволяют владельцу не ограничиваться комплектными ремешками, позволяя выбирать между разными вариантами цветового оформления и используемых материалов. Тестируемый сегодня ремешок MobyFox Star Wars (ST-DSY22STW2002), помимо этого, открывает доступ к 20 эксклюзивным циферблатом. Эту же возможность предлагает немалое число часов на базе Android Wear и моделей от китайских производителей.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

В магазине re:Store они доступны за 3 990 рублей.

Комплектация

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

В оформлении коробки используются лицензионные изображения в стилистике STAR WARS. Помимо ремешка покупатель получает адаптеры для всех типоразмеров Apple Watch и инструкцию с QR-кодом для разблокировки циферблатов.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Внешний вид

Выполнены из гипоаллергенного силикона белого цвета. Состоит из двух частей.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

На одну из частей нанесено изображение логотипа штурмовиков Галактической империи вселенной Звездных войн. На вторую изображение штурмовика.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Мы носили браслет в течение нескольких недель, в это же время погружали часы в воду. Тенденции к стиранию за это время замечено не было.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Фирменная символика нанесена и на внутреннюю часть ремешков, и на пряжку. Для сравнения приведем снимок совместно с комплектным ремешком от версии Apple Watch SE Nike Edition.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Для фиксации на корпусе часов используются металлические элементы под замок 22 мм. Есть набор для моделей с диагональю 40 и 44 мм. Они же будут совместимы с недавно вышедшими Apple Watch 7.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Напомним, съемки и установка проходит предварительным нажатием на механический фиксатор с внутренней стороны корпуса часов. Специального инструмента или навыков для этого не требуется.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Используется классический тип застежки с металлическим язычком. Диапазон обхвата от 130 до 220 мм. В моем случае свободными остались пять отверстий для увеличения обхвата, на этом основании можно предположить, что проблем с ношением возникнуть не должно.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

В отличие от комплектного ремешка, с MobyFox Star Wars нет проблем при установке на зарядные станции, отсутствуют помехи прилеганию.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Как и отмечали выше, устанавливать можно и на другие часы с типоразмером ремешка 22 мм. Для примера приведем снимок на часах Ticwatch Pro 3.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Эту же особенность можно использовать для установки на Apple Watch ремешков от механических часов и в целом расширения выбора доступных вариантов.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Софт

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Добавление циферблатов проходит через приложение Watch Face. Одним из первых шагов предлагается провести авторизацию с помощью учетной записи Apple ID.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Дальше переходим в настройки и сканируем QR-код с комплектной инструкции. Это необходимо для разблокировки 20 циферблатов. Все они в стиле Star Wars. Выполнены в виде фонового изображения в высоком разрешении. Среди них есть несколько анимированных.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Остается выбрать местоположение вывода времени и тип дополнительных данных, отображаемых под часами.

MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002

Дополнительные фото

Итоги

MobyFox Star Wars станут хорошим выбором при поиске кастомизированного ремешка для тех, кто является поклонником вселенной Звездных войн. К плюсам отнесем совместимость с разными типоразмерами Apple Watch, простую установку, дополнительные циферблаты в коллекцию, совместимость с часами от других производителей, совместимость с зарядными станциями, а также возможность использования в качестве адаптера для установки ремешков 22 мм.
Комментарии и отзывы MobyFox Star Wars
Oppo Watch 2 теперь поддерживает управление автомобилем…
Oppo Watch 2 теперь поддерживает управление автомобилемКомпания Oppo объявила о сотрудничестве с автомобильными брендами, такими как BYD Auto, Tesla и другими, …
Смарт-часы Oppo Watch 2 ECG получили кардиограф…
Смарт-часы Oppo Watch 2 ECG получили кардиографКомпания Oppo выпустила смарт-часы Oppo Watch 2 ECG, которые отличаются от Oppo Watch 2 возможностью снят…
Нехватка чипов может задержать запуск Google Pixel Watch…
Нехватка чипов может задержать запуск Google Pixel WatchGoogle работает над своими собственными умными часами. На платформе Google Wear OS долгое время другие ко…
Часы Apple Watch Series 7 получат новый дизайн…
Часы Apple Watch Series 7 получат новый дизайнПрофильное издание PhoneArena поделилось изображениями смарт-часов Apple Watch Series 7, которые будут пр…
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC официально доступен в Европе…
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC официально доступен в ЕвропеФитнес-браслеты Mi Band от Xiaomi были и остаются одними из самых доступных решений в своем сегменте. С с…
Huawei готовит часы с трекером артериального давления…
Huawei готовит часы с трекером артериального давленияГипертония (высокое кровяное давление) может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как се…
Бюджетные умные часы Motorola Moto Watch 100 …
Бюджетные умные часы Motorola Moto Watch 100 Motorola объединилась с eBuyNow, и еще в феврале на презентации для инвесторов обе компании представили п…
Часы OnePlus в стиле Гарри Поттера готовятся к релизу…
Часы OnePlus в стиле Гарри Поттера готовятся к релизуOnePlus официально анонсировала ограниченную серию часов OnePlus в стиле Гарри Поттера в конце мероприяти…
Обзор Xiaomi Mi Band 6. Увеличенная площадь экрана и пульсоксиметрОбзор Xiaomi Mi Band 6. Увеличенная площадь экрана и пульсоксиметр
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
Лучшие умные часы. OPPO Watch 46ммЛучшие умные часы. OPPO Watch 46мм
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor