Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch

Часы Apple Watch позволяют владельцу не ограничиваться комплектными ремешками, позволяя выбирать между разными вариантами цветового оформления и используемых материалов. Тестируемый сегодня ремешок MobyFox Star Wars (ST-DSY22STW2002), помимо этого, открывает доступ к 20 эксклюзивным циферблатом. Эту же возможность предлагает немалое число часов на базе Android Wear и моделей от китайских производителей.

Комплектация

В магазине re:Store они доступны за 3 990 рублей.

В оформлении коробки используются лицензионные изображения в стилистике STAR WARS. Помимо ремешка покупатель получает адаптеры для всех типоразмеров Apple Watch и инструкцию с QR-кодом для разблокировки циферблатов.

Внешний вид

Выполнены из гипоаллергенного силикона белого цвета. Состоит из двух частей.

На одну из частей нанесено изображение логотипа штурмовиков Галактической империи вселенной Звездных войн. На вторую изображение штурмовика.

Мы носили браслет в течение нескольких недель, в это же время погружали часы в воду. Тенденции к стиранию за это время замечено не было.

Фирменная символика нанесена и на внутреннюю часть ремешков, и на пряжку. Для сравнения приведем снимок совместно с комплектным ремешком от версии Apple Watch SE Nike Edition.

Для фиксации на корпусе часов используются металлические элементы под замок 22 мм. Есть набор для моделей с диагональю 40 и 44 мм. Они же будут совместимы с недавно вышедшими Apple Watch 7.

Напомним, съемки и установка проходит предварительным нажатием на механический фиксатор с внутренней стороны корпуса часов. Специального инструмента или навыков для этого не требуется.

Используется классический тип застежки с металлическим язычком. Диапазон обхвата от 130 до 220 мм. В моем случае свободными остались пять отверстий для увеличения обхвата, на этом основании можно предположить, что проблем с ношением возникнуть не должно.

В отличие от комплектного ремешка, с MobyFox Star Wars нет проблем при установке на зарядные станции, отсутствуют помехи прилеганию.

Как и отмечали выше, устанавливать можно и на другие часы с типоразмером ремешка 22 мм. Для примера приведем снимок на часах Ticwatch Pro 3.

Эту же особенность можно использовать для установки на Apple Watch ремешков от механических часов и в целом расширения выбора доступных вариантов.

Софт

Добавление циферблатов проходит через приложение Watch Face. Одним из первых шагов предлагается провести авторизацию с помощью учетной записи Apple ID.

Дальше переходим в настройки и сканируем QR-код с комплектной инструкции. Это необходимо для разблокировки 20 циферблатов. Все они в стиле Star Wars. Выполнены в виде фонового изображения в высоком разрешении. Среди них есть несколько анимированных.

Остается выбрать местоположение вывода времени и тип дополнительных данных, отображаемых под часами.

Дополнительные фото

Итоги

MobyFox Star Wars станут хорошим выбором при поиске кастомизированного ремешка для тех, кто является поклонником вселенной Звездных войн. К плюсам отнесем совместимость с разными типоразмерами Apple Watch, простую установку, дополнительные циферблаты в коллекцию, совместимость с часами от других производителей, совместимость с зарядными станциями, а также возможность использования в качестве адаптера для установки ремешков 22 мм.