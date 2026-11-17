Huawei готовит к релизу умные часы Watch Air

Компания Huawei, судя по новой утечке, готовит ещё одни умные часы — Watch Air. В этом году производитель уже обновил линейку носимых устройств, представив Watch 6 в качестве лёгкой модели для повседневного использования, Watch GT 7 Pro с увеличенной автономностью и спортивными функциями, а также Watch D3 с возможностью измерения артериального давления. Но новинка, судя по названию, получит заметно более тонкий корпус. Более того, в социальной сети Weibo появился рекламный постер Huawei Watch Air, опубликованный известным инсайдером IceUniverse. На изображении показаны серебристые часы с закругленным прямоугольным корпусом, узкими рамками вокруг экрана, крупной рифлёной заводной головкой и дополнительной кнопкой на боковой грани.

На противоположной стороне заметны два небольших отверстия. Завершает дизайн тонкий металлический браслет с плетёной структурой. При этом постер, возможно, не является официальным материалом Huawei, поэтому внешний вид устройства ещё может измениться. По информации другого инсайдера Fixed Focus Digital, Watch Air станут представителями совершенно новой серии. Часы якобы получат цельный корпус из титана с глянцевой отделкой. Его толщина составит всего 6,9 мм — для сравнения, у Huawei Watch 6 этот показатель достигает 10,2 мм, а у Watch D3 — 11,3 мм. Ожидается, что новинка будет доступна в чёрном, серебристом и золотистом цветах. При этом характеристики или стоимость модели пока что не раскрываются.