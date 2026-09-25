Смарт-часы Rollme Matrix оценили в 90 долларов

Компания Rollme пополнила ассортимент смарт-часов моделью Matrix, которая получила поддержку сотовых сетей четвертого поколения благодаря физическому слоту для карты SIM. Новинку также оснастили квадратным корпусом, 2,06-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 410:502 точки, однокристальной системой Unisoc SL8541E, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android, выдвижной камерой для съемки фото и видео, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth и GPS, компасом, батареей ёмкостью 1100 мАч и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67. Цена часов на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 90 долларов.