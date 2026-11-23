Samsung будет в два раза реже выпускать Galaxy Watch

По данным источников из отрасли, Samsung решила отказаться от выпуска очередного поколения Galaxy Watch в 2027 году. То есть компания прервёт серию ежегодных релизов, которая продолжалась 9 лет и началась в 2018 году. Если информация подтвердится, Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 останутся актуальными моделями в течение всего следующего года, а новое поколение появится только в 2028 году, хотя сама Samsung пока не подтверждала эти планы. Изменение стратегии связано с более масштабными мерами по повышению прибыльности мобильного подразделения Mobile Experience, которое, как утверждается, уже два квартала подряд работает с убытками. В текущем квартале Samsung якобы производит примерно на 20% меньше недорогих смартфонов Galaxy A с низкой маржинальностью, чем планировалось изначально. При этом в производстве серии Galaxy S27, выход которой ожидается в начале следующего года, на версии Pro и Ultra должно приходиться 70% общего объёма.

И, по информации ETNews, Samsung намерена сократить расходы на исследования, разработку и маркетинг, связанные с ежегодным выпуском новых умных часов. Источники издания отмечают, что темпы роста рынка умных часов замедлились, а повышение стоимости Galaxy Watch 9 из-за подорожания комплектующих вызвало менее активный интерес покупателей, чем ожидалось. Так что новые умные часы теперь будут выходить гораздо реже — это плохая новость для преданных фанатов производителя, но таковы реалии рынка.