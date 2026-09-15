Часы OPPO Watch S2 получат тонкий корпус

Компания OPPO опубликовала качественные изображения и некоторые подробности об умных часах Watch S2, которые будут представлены 22 сентября. Производитель подтвердил наличие корпуса толщиной 8,9 мм и массой 34,4 грамма, режима FatMax для визуального отслеживания количества сжигаемого жира, обновлённого флагманского датчика отслеживания состояния здоровья, функцией измерения электрокардиограммы (ЭКГ), температуры запястья, уровня кислорода в крови, частоты сердечных сокращений, поддержкой одновременного сопряжения с двумя смартфонами, автономностью до 10 дней в режиме энергосбережения, до 7 дней в обычном режиме и до 4 дней с всегда включенным экраном.

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