Обзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игр

Ее стоимость составляет 1200 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.
Сохранен компактный пробел, сопоставимый по ширине с SHIFT. По одной кнопке CTRL, ALT и FN.
Всего на борту 35 клавиш. Это мембранные переключатели с классическим исполнением кейкапов.
Есть подсветка. Она захватывает как символы на клавишах, так и пространство между ними. Многоцветная RGB-подсветка. Синхронизация не поддерживается.
В нижней части у OKLICK 701G IRON FIST выраженная подставка под запястья. Нанесено стилистическое изображение.
Площадь подставки достаточно под свободное размещение руки. Ее наличие улучшает эргономику и разгружает запястье.
Рабочая плоскость расположена под углом, регулировка не поддерживается. Нанесены резиновые ножки, предотвращающие смещение по поверхности стола.
Подключается при помощи кабеля длиной 1.3 метра.
Клавиатура для работы не требует установки драйвера. Корректно работает с разными операционными системами. Целевые же устройства для него — это ноутбуки и стационарные ПК с Windows.
Нажимаются кнопки со слышимым щелчком. Тут мембранные переключатели. Для срабатывания нужен полный клик. У пробела отличается механизм фиксации, с ним не хватает тактильного отклика для понимания точки срабатывания.
Набора клавиш на этом кейпаде достаточно для большинства игр. Плюс в каждой отдельной игре, кнопки можно будет переназначит для выполнения дополнительных действий. По скорости срабатывания нареканий нет.
Отдельно провели проверку с подключением Sony Playstation 4, она определила ее автоматически. С клавиатурой можно будет улучшить результаты в сетевых шутерах.