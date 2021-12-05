Обзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игр

Игровая клавиатура OKLICK 701G IRON FIST выполнена под управление одной рукой. Такие решения дают преимущество при эксплуатации с ноутбуком, в качестве дополнительной к полноразмерной или в тех сценариях, когда требуется постоянный контроль мышкой.

OKLICK 701G IRON FIST

Ее стоимость составляет 1200 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.

OKLICK 701G IRON FIST обзор

Комплектация

Упакована в коробку с оформлением в игровой стилистике. На лицевой стороне приведены ее особенности. Комплект включает только сам игровой блок.

OKLICK 701G IRON FIST

Внешний вид

Данная клавиатура является уменьшенной по габаритам и количеству клавиш версией традиционных решений. Граница прошла по от кнопки F5 и до буквы S.

OKLICK 701G IRON FIST

Сохранен компактный пробел, сопоставимый по ширине с SHIFT. По одной кнопке CTRL, ALT и FN.

OKLICK 701G IRON FIST

Всего на борту 35 клавиш. Это мембранные переключатели с классическим исполнением кейкапов.

OKLICK 701G IRON FIST

Есть подсветка. Она захватывает как символы на клавишах, так и пространство между ними. Многоцветная RGB-подсветка. Синхронизация не поддерживается.

OKLICK 701G IRON FIST

В нижней части у OKLICK 701G IRON FIST выраженная подставка под запястья. Нанесено стилистическое изображение.

OKLICK 701G IRON FIST

Площадь подставки достаточно под свободное размещение руки. Ее наличие улучшает эргономику и разгружает запястье.

OKLICK 701G IRON FIST

Рабочая плоскость расположена под углом, регулировка не поддерживается. Нанесены резиновые ножки, предотвращающие смещение по поверхности стола.

OKLICK 701G IRON FIST

Подключается при помощи кабеля длиной 1.3 метра.

Тесты

OKLICK 701G IRON FIST

Клавиатура для работы не требует установки драйвера. Корректно работает с разными операционными системами. Целевые же устройства для него — это ноутбуки и стационарные ПК с Windows.

OKLICK 701G IRON FIST

Нажимаются кнопки со слышимым щелчком. Тут мембранные переключатели. Для срабатывания нужен полный клик. У пробела отличается механизм фиксации, с ним не хватает тактильного отклика для понимания точки срабатывания.

OKLICK 701G IRON FIST

Набора клавиш на этом кейпаде достаточно для большинства игр. Плюс в каждой отдельной игре, кнопки можно будет переназначит для выполнения дополнительных действий. По скорости срабатывания нареканий нет.

OKLICK 701G IRON FIST

Отдельно провели проверку с подключением Sony Playstation 4, она определила ее автоматически. С клавиатурой можно будет улучшить результаты в сетевых шутерах.

Тест шума OKLICK 701G IRON FIST

Итоги

OKLICK 701G IRON FIST – недорогой кейпад с 35 подсвечиваемыми клавишами, удобной подставкой под запястья, поддерживающий разные типы платформ. Не устроить могут исполнение кнопки ПРОБЕЛ и неотключаемая подсветка. При такой скромной стоимости производитель дает 2-летнюю гарантию.
Комментарии и отзывы OKLICK 701G IRON FIST
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