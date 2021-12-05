Обзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игр

Игровая клавиатура OKLICK 701G IRON FIST выполнена под управление одной рукой. Такие решения дают преимущество при эксплуатации с ноутбуком, в качестве дополнительной к полноразмерной или в тех сценариях, когда требуется постоянный контроль мышкой.

OKLICK 701G IRON FIST обзор

Комплектация

Ее стоимость составляет 1200 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.Упакована в коробку с оформлением в игровой стилистике. На лицевой стороне приведены ее особенности. Комплект включает только сам игровой блок.

Внешний вид

Данная клавиатура является уменьшенной по габаритам и количеству клавиш версией традиционных решений. Граница прошла по от кнопки F5 и до буквы S.

Сохранен компактный пробел, сопоставимый по ширине с SHIFT. По одной кнопке CTRL, ALT и FN.

Всего на борту 35 клавиш. Это мембранные переключатели с классическим исполнением кейкапов.

Есть подсветка. Она захватывает как символы на клавишах, так и пространство между ними. Многоцветная RGB-подсветка. Синхронизация не поддерживается.

В нижней части у OKLICK 701G IRON FIST выраженная подставка под запястья. Нанесено стилистическое изображение.

Площадь подставки достаточно под свободное размещение руки. Ее наличие улучшает эргономику и разгружает запястье.

Рабочая плоскость расположена под углом, регулировка не поддерживается. Нанесены резиновые ножки, предотвращающие смещение по поверхности стола.

Тесты

Подключается при помощи кабеля длиной 1.3 метра.

Клавиатура для работы не требует установки драйвера. Корректно работает с разными операционными системами. Целевые же устройства для него — это ноутбуки и стационарные ПК с Windows.

Нажимаются кнопки со слышимым щелчком. Тут мембранные переключатели. Для срабатывания нужен полный клик. У пробела отличается механизм фиксации, с ним не хватает тактильного отклика для понимания точки срабатывания.

Набора клавиш на этом кейпаде достаточно для большинства игр. Плюс в каждой отдельной игре, кнопки можно будет переназначит для выполнения дополнительных действий. По скорости срабатывания нареканий нет.

Тест шума OKLICK 701G IRON FIST

Итоги

Отдельно провели проверку с подключением Sony Playstation 4, она определила ее автоматически. С клавиатурой можно будет улучшить результаты в сетевых шутерах.OKLICK 701G IRON FIST – недорогой кейпад с 35 подсвечиваемыми клавишами, удобной подставкой под запястья, поддерживающий разные типы платформ. Не устроить могут исполнение кнопки ПРОБЕЛ и неотключаемая подсветка. При такой скромной стоимости производитель дает 2-летнюю гарантию.