10 смартфонов для съемок под водой

iPhone X

Samsung Galaxy S8

Пусть это вас совершенно не удивляет - мобильный телефон iPhone X отлично снимает под водой и у него имеется защита по сертификату IP67, что говорит о массе возможностей работы с телефоном не только в душе, но и в бассейне. Снимать на флагман за 1300 баксов достаточно страшно, особенно если это делать в океане или море, но такая возможность действительно имеется и если вы фанат, то почему бы этим не заниматься.Стоит сказать, что у гаджета отличная камера со стабилизацией и прочими фишками, которая позволит вам спокойно делать классные видео и потом выкладывать их в социальные сети или заниматься художественной съемкой. В плане качества видео этот гаджет всех своих конкурентов уделает, без всякого сомнения.

Samsung Galaxy Note8

У прямого конкурента яблочному флагману в плане съемки под водой ситуация даже лучше - корейская компания решила сделать свой смартфон еще более защищенным и у S8 сертификат IP68, то есть он вообще воды не боится до определенной глубины. С таким гаджетом вполне можно нырять с аквалангом на небольшую глубину, барахтаться в море, реках и снимать классные ролики.Качество камеры этого гаджета тоже на волне привлекательном уровне, смартфон делает отличные фото и видео, у него есть масса настроек для того, чтобы ваш контент выглядел еще более привлекательным и ярким. И, стоимость смартфона заметно ниже яблочного флагмана, с ним не так страшно будет нырять под воду, как мне кажется. Особенно если одеть на руку ремешок.

LG V30+

Еще один смартфон корейского гиганта заслужил признание среди ценителей подводной съемки - у него так же имеется защита по сертификату IP68, так что вы можете не переживать о том, что под водой продукт перестанет работать. Да, есть определенные ограничения по глубине, так как давление может запросто раздавить ваш смартфон во время погружения с аквалангом, например, но, в остальном, это шикарный вариант.Большой дисплей позволяет рассмотреть все детали кадра, качественная камера и удобный интерфейс дают возможность не переживать за итоговую картинку, она будет отлично выглядеть в любом случае. Осталось только найти варианты для съемок и начинать творить волшебство.

Sony Xperia XZ1 Compact

Компания LG стала законодателем моды на рынке смартфонов - только после того, как этот бренд показал свой гаджет с дисплеем 18:9, другие компании стали делать аналогичные продукты и теперь весь рынок так выглядит. Смартфон LG V30+ порадует вас не только своим дизайном, большим и ярким дисплеем, но и полной защитой от влаги и пыли - производитель наделил устройство защитой по сертификату IP68, так что можно смело прыгать в воду.Качество камеры здесь на уровне других флагманов, я не могу сказать, что LG V30+ снимает хуже предыдущих моделей, плюс есть невероятно крутой дисплей с высоким разрешением и прочими преимуществами. Для тех, кто не хочет поддерживать титаном рынка, новинка LG будет просто идеальным приобретением.

HTC U11

Сам по себе смартфон Sony Xperia XZ1 Compact мне не сильно нравится - у него небольшой дисплей с диагональю 4,6 дюйма, разрешение 1280 на 720 точек вообще даже в комментариях не нуждается, плюс начинка здесь посредственная и за свои деньги гаджет не дает практически ничего, чего не даст вам китайский гаджет. Однако, у него есть неплохая камера и он может снимать под водой.У смартфона имеется защита от влаги и пыли по стандарту IP68, то есть с ним можно спокойно нырять и при этом не остаться без рабочего смартфона, у него достаточно удобный корпус для того, чтобы схватить его рукой и держать надежно при плавании. Да, остальные параметры несколько проигрывают, но для съемки под водой это шикарный вариант. К преимуществам продукта можно отнести еще и стильный дизайн Sony, в этом плане производитель вообще не подводит.

Google Pixel 2

Компания HTC уже, фактически, не существует, но ее смартфон HTC U11 вполне можно назвать интересным решением. Во-первых, у него есть защита от влаги и пыли, с ним можно погружаться под воду на глубину до метра-двух и снимать ролики при этом, можно не беспокоится о его работоспособности под водой. Для многих это станет преимуществом, ведь можно спокойно нырять под воду и получать от этого восторг, снимая невероятные кадры.Плюс, у него достаточно привлекательный дизайн корпуса, отличный набор возможностей и мелкие мелочи, которые привлекут давних фанатов этого логотипа. Я бы не сказал, что гаджет лучший на рынке, но он многих заинтересует именно дизайном и съемкой под водой, остальные моменты мы сегодня не рассматриваем.

Sony Xperia XZ1

Несмотря на громадное количество хейта и негатива в сторону данного смартфона, Google Pixel 2 показывает отличные кадры. Да, смартфон может поставляться без операционной системы и дисплей там выгорает, если статичную картинку держать часов пять, но во всем остальном - ничего страшного. Зато у него есть защита от влаги, вы можете прыгнуть в бассейн и снять это падение, снять движения под водой или что-то еще.Стоит понимать, что у этого смартфона очень хорошая камера, одна из лучших на рынке, а значит снимает видео она отменно. Вам нужно лишь научиться пользоваться устройством, посмотреть на то, что получается и довести до идеала при монтаже. Благо, качество картинки позволяет работать с сырым материалом без каких-либо проблем.

Caterpillar Cat S60

Да, буквально пару абзацев назад я говорил про этот же смартфон, только в компактном виде. Однако, отличия между версиями имеются - у этой модели лучше дисплей и вы сможете снимать достаточно качественные ролики, просматривая их и получая достаточно яркую картинку. Для многих это важный момент, так как снимать ролик и смотреть результат на небольшом экране с низким разрешением - не совсем круто.Конечно же, есть защита от влаги и пыли, переживать о том, что смартфон перестанет работать в определенный момент не стоит. Ныряйте спокойно в бассейн или море, снимайте рыбок, снимайте себя и наслаждайтесь этим процессом на сто процентов. Да и габариты смартфона не сильно выросли, дабы говорить, что продукт неудобен.

DOOGEE S30

Для тех, кто хочет получить максимальную защиту смартфона от всего, что попадается на его пути, можно взять Caterpillar Cat S60. Этот гаджет не просто может снимать под водой, с ним можно отправляться в любую точку мира и не переживать о трудностях и погодных условиях - смартфон точно их переживет. Главное, чтобы эти трудности пережил владелец продукта.Защита по особому сертификату позволяет вам снимать видео под водой, не думать о давлении и прочих моментах, получать максимум удовольствия и комфорта от этого процесса. Конечно, смартфон стоит немалых денег и сопоставим с флагманами рынка по стоимости, но он это заслужил, без всякого сомнения.

Мы уже не раз говорили о том, что китайская компания DOOGEE порадовала нас качеством своей продукции, отличным дизайном и возможностями смартфонов. При этом, ценник на устройство всегда ниже, чем у конкурентов, и вы можете получить достаточно удовольствия от работы с гаджетом под водой, не отдавая при этом громадных денег за флагманы известных компаний.Стоит понимать, что большинство гаджетов в этой подборке достаточно дорогие, но стоят своих денег, без сомнения. Новинка от DOOGEE стоит дешево, выглядит круто и позволяет снимать под водой, а нам большего и не нужно.