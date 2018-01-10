10 смартфонов с самым емким аккумулятором для долгих поездок

2018-01-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG X power 2; [104]

AGM X1

Данный телефон выполнен в достаточно интересном корпусе с прицелом на защищенный корпус. Но, его главное преимущество все же в батарее - 5400 мАч позволяют на протяжении длительного времени пользоваться всеми возможностями продукта и получать от него карты, звонки, интернет и просмотр фильмов, к примеру, если вы отправились в путешествие.
Стоит отметить диагональ дисплея - 5,5 дюймов при разрешении 1920 на 1080 точек это практически золотая середина прошлого года, когда производители еще не знали про 18:9 и делали свои смартфоны в более привычном формате. Данный гаджет меня полностью порадовал своими возможностями и батареей - именно этого не хватает в длительных поездках и путешествиях. Да и остальные характеристики у него вполне привлекательные.

Xiaomi Mi Max 2

Несмотря на то, что продукт Xiaomi Mi Max 2 получил достаточно большую диагональ дисплея для своего времени, устройство мне лично больше понравилось за свои возможности в длительных поездках - благодаря большой диагонали вы можете смотреть сериалы или фильмы и получать достаточно комфорта при просмотре, а объемная батарея на 5300 мАч позволит вам смотреть эти сериалы максимально долго.
Напомню, диагональ дисплея здесь составляет 6,44 дюйма и даже на сегодняшний день компании пока что не рискуют выпускать подобные решения на рынок. Благодаря разрешению 1920 на 1080, этот смартфон станет вам верным спутником в любых поездках - возможностей для приятного времяпровождения у него предостаточно, нужно лишь заранее нужные фильмы загрузить и можно ехать куда глаза глядят.

LG X power 2

Я не скажу, что LG X power 2 является идеальным продуктом в своем классе, но при своей стоимости - это явно один из самых интересных смартфоном в сегменте. Батарея на 4500 мАч позволяет с комфортом смотреть фильмы или играть в игры и не думать о том, что у вас разрядится телефон на середине поездки и дальше вы будете смотреть в окно. Плюс, стоит понимать, что хотя LG и проигрывает рынок конкурентам, на качество это не повлияло.
Плюс, важным моментом является процессор и дисплей - производитель поставил сюда именно то железо, которое необходимо для игр среднего уровня и просмотра фильмов. И, дисплей имеет разрешение 1280 на 720 точек, так что потребление энергии тоже не очень высокое, что в итоге позволит вам наслаждаться любимым контентом на протяжении длительного времени. За свои деньги - отличный аппарат на все случаи жизни.

Lenovo P2

Пока конкуренты занимаются непонятно чем, компания Lenovo активно завоевывает потенциальных покупателей своим продуктом. Новинка Lenovo P2 сразу после релиза заинтересовала пользователей - невысокая цена, отличные характеристики для повседневной жизни и батарея, позволяющая пользоваться всеми возможностями продукта на протяжении весьма длительного времени. Круто, как по мне.
Батарея на 5100 в паре с производительным, но не требовательным к заряду батареи, процессором позволяет играть или смотреть фильмы весьма длительное время. Это громадный плюс, так как производитель хотел поразить именно длительностью автономной работы и это у него получилось. Кстати, очень порадовал дизайн корпуса смартфона.

Blackview BV6000

С данным смартфоном произошел небольшой казус - пользователи смотрят на название гаджета и думают, что это объем батареи, но на самом деле все немного не так, ведь внутри установлена батарея на 4500 мАч. С другой стороны - продукт защищен от всевозможных повреждений и не боится воды, плюс у него отличная батарея, которой хватает на достаточно длительные путешествия, так что назвать это недостатком не могу.
Да, смартфон обладает корпусом, который защищен по сертификату IP68 и это поваляет вам таскать его хоть на рыбалку и ронять в реку, хоть на охоту, хоть в горы. Конечно, в повседневной жизни вариантов использования смартфона тоже предостаточно, да и его защита от падений и прочих проблем в быту тоже пригодится.

ZTE Blade A6

Компания ZTE мне всегда нравилась своей любовью к демократичным ценам - тот же ZTE Blade A6 при своих неплохи характеристиках вполне может уделать конкурентов по стоимости - стоит он заметно дешевле более популярных брендов, вот только логотип на производительность или на длительность автономной работы никак не влияет. Кстати, здесь установлена батарея на 5000 мАч - она позволяет вам получать развлекательный контент очень долго.
Например, если вы поехали в поездку на поезде или автобусе и вам нужно ближайшие пять часов заниматься чем-то, то берете этот смартфон, загружаете на него все ваши фильмы или сериалы и смотрите в пути с максимальным удобством. Порадовал и дисплей продукта - диагональ позволяет с комфортом смотреть сериалы длительное время.

Highscreen Easy Power Pro

Это первый смартфон в подборке, который должен удивить вас своей батареей - 8000 мАч позволяют вообще забыть о розетке, портативных батареях и всем в таком духе. Собственно, в режиме активного использования гаджета хватает минимум на два дня, в режиме обычных звонков, социальных сетей и почты - практически на рабочую неделю, что для многих станет большим, решающим преимуществом. С другой стороны - в путешествиях он тоже хорош.
Только подумайте сколько можно музыки прослушать или сколько фильмов просмотреть, если взять этот гаджет с нужным контентом в поезд. Это же громадный набор серий любимого сериала или несколько фильмов в высоком разрешении. Да и это новинка, которая только-только поступила в продажу.

OUKITEL K10000 Pro

Если мы уж заговорили о смартфонах с батареей, которая вас может поразить, то вот вам еще крутой девайс - OUKITEL K10000 Pro с батареей на 10000 мАч действительно выглядит внушающим выбором для путешествий. Конечно, производитель выполнил девайс в стиле премиум, но на деле никаких материалов действительно премиум класса здесь нет - только стильные декоративные элементы, зато стоимость адекватная и характеристики хорошие.
Главное преимущество в батарее, конечно, ведь с таким объемом можно спокойно играть в игры, смотреть фильмы или сериалы и получать от этого уйму удовольствия. Конечно, вы можете таскать его и на работу, но максимально себя продукт раскроет именно в длительных поездках или путешествиях в леса, горы или на отдыхе.

DOOGEE S30

Новинка от компании DOOGEE порадовала нас не только дизайном корпуса, но и своей производительностью - у гаджета неплохой процессор и 16 гигабайт встроенной памяти, чего точно хватит для хранения любимых фильмов и сериалов, даже если вы не хотите сразу покупать карту памяти. И, конечно, сюда поставили неплохую батарею для того, чтобы ваш смартфон мог работать долго и радовать вас своими возможностями даже там, где нет розетки или электричества.
Батарея на 5580 мАч не является самой крутой в этой подборке, но за свои деньги этот гаджет легко перебивает преимущества конкурентов - продукт защищен от большинства природных катаклизмов, у него неплохая начинка и стильный корпус, плюс можно посмотреть на одном дыхании целый сезон сериала и не разрядить гаджет до конца.

Ulefone Power 2

Смартфон Ulefone Power 2 получил батарею на 6050 мАч и это пусть и не самая основная фишка продукта, но достаточно важная. Ведь, если вам нужен смартфон для длительной автономной работы и вы не хотите покупать известный бренд из-за высокой стоимости, то этот продукт вас полностью удовлетворит по всем параметрам - батарея работает реально долго и на смартфоне можно играть в игры или смотреть видео на протяжении поездок между городами или даже странами.
Мне очень понравился дизайн продукта - он выглядит весьма привлекательно даже при учете того, что производитель отказался от небольшой толщины в угоду объема батареи. Но, с другой стороны, кого это волнует, когда гаджет может два дня работать без подзарядки.

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