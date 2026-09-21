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Раскрыты характеристики флагмана Xiaomi 18 Pro

Сегодня китайская компания Xiaomi начала раскрывать подробности флагманской серии 18 Pro — компания уже объявила дату презентации, варианты расцветки и основные характеристики смартфонов, а также подтвердила наличие аппаратного режима защиты конфиденциальности экрана у Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Смартфоны получат обновлённый дополнительный дисплей на тыльной панели, HyperOS 4 и ряд других аппаратных улучшений. Но главная фишка в том, что Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max будут оснащены аппаратным дисплеем с защитой от посторонних взглядов — аналогичным решением может похвастаться Samsung Galaxy S26 Ultra. Кроме того, Xiaomi впервые раскрыла информацию о новой люминесцентной панели M11, которая, по утверждению компании, на 20% эффективнее экрана предыдущего поколения. Рамки вокруг экранов будут ультратонкими — всего 0,99 мм.

Компания также раскрыла характеристики аккумуляторов. Xiaomi 18 Pro получит батарею ёмкостью 7000 мАч, а Xiaomi 18 Pro Max — более вместительный аккумулятор на 8500 мАч. Оба смартфона оснастят тройными основными камерами с оптикой Leica. Главный сенсор получит разрешение 200 Мп, перископический телеобъектив также будет использовать 200-мегапиксельный датчик. Xiaomi уже подтвердила, что серия 18 Pro будет работать на 2-нм процессоре. Вероятнее всего, речь идёт о ещё не представленном Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, и так как презентация пройдёт уже 23 сентября, гадать пользователям осталось не так уж долго.
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