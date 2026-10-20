Флагман Samsung Galaxy S27 получит 8 ГБ ОЗУ

Сетевой инсайдер kro_roe поделился подробностями о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S27 и Galaxy S27, официальный релиз которых ожидается в начале следующего года. Утверждается, что базовые конфигурации грядущих новинок получат 8 ГБ оперативной памяти. Это очевидный даунгрейд, ведь нынешние Galaxy 26 оснащаются 12 ГБ ОЗУ. Причем базовые конфигурации нового поколения вероятнее всего будут стоить столько же или даже дороже текущего. Что касается встроенной флеш-памяти, будет предложено 128 или 256 ГБ.

Ранее авторитетный инсайдер Ice Universe сообщил, что в Samsung Galaxy S27 Ultra будет использоваться модуль с телеобъективом (69-мм в полнокадровом эквиваленте) на сенсоре разрешением 10 Мп⁠. Сохранит ли смартфон 50-Мп модуль с 115-мм оптикой, источник не уточнил.
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