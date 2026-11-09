В iOS 27 нашли два критических бага

Как это часто бывает после выхода новых версий программного обеспечения, обновления не всегда проходят гладко, а разработчикам приходится в срочном порядке выпускать исправления. Это не обошло стороной и компанию Apple. Одной из проблем, получивших широкую огласку, стало чрезмерное потребление памяти Apple Intelligence — в некоторых случаях ИИ-функции занимают около 15 ГБ хранилища даже у пользователей, которые ими не пользуются или живут в странах, где сервис недоступен. Для этой проблемы уже нашли временный способ решения, который, судя по отзывам, работает до выхода официального исправления от Apple. Однако другая неприятность, связанная с выводом изображения через HDMI, пока остаётся без обходного решения.

Многие владельцы iPhone на Reddit сообщают, что после блокировки смартфона воспроизведение видео на внешнем экране через HDMI прекращается. Раньше можно было подключить iPhone к телевизору или монитору, выключить экран смартфона, и трансляция продолжалась — теперь эта возможность работает не во всех приложениях. Как выяснилось, в iOS 27 компания Apple изменила правила работы с внешними дисплеями. Теперь приложения должны самостоятельно регистрировать определённые сеансы воспроизведения видео на подключённых экранах — раньше операционная система автоматически предоставляла необходимые разрешения. Пока единственный доступный способ обойти ограничение — не блокировать iPhone во время воспроизведения видео.
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