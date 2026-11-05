Nothing готовит ИИ-устройство без дисплея

Генеральный директор компании Nothing Карл Пей сообщил в социальных сетях, что компания представит своё первое устройство на базе ИИ уже в декабре. Правда, Пей не стал раскрывать подробности новинки, но уточнил одну важную особенность — у устройства не будет экрана. «Наш первый продукт, изначально созданный вокруг ИИ, поступит в продажу уже в следующем месяце. Это инструмент, разработанный с теми индивидуальностью и вниманием к деталям, которые стали отличительными чертами продукции Nothing. У него не будет экрана, и создать нечто подобное в виде обычного приложения было бы невозможно», — написал руководитель компании.

К публикации Пей приложил изображение с надписью NOTHING(R) в верхнем левом углу и скруглёнными углами корпуса. Но что именно это будет за устройство пока что никто не знает. При этом Nothing не станет первопроходцем в категории ИИ-гаджетов без экранов. Ранее подобные устройства выпускали Humane с AI Pin и Friend, а также появлялись мягкие игрушки со встроенными ИИ-компаньонами. По слухам, OpenAI совместно с Джони Айвом тоже разрабатывает умную колонку с искусственным интеллектом. Карл Пей также высказался о поиске индустрией нового устройства, способного стать для ИИ тем же, чем iPhone стал для смартфонов. Среди потенциальных вариантов он назвал кулоны, значки, умные очки и персональных ИИ-компаньонов. Но, по его мнению, на текущий момент это провальная стратегия, так как технологии ещё не настолько развиты в этом плане.
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