Смартфон HONOR 700 уже доступен для заказа

Компания HONOR начала принимать предзаказы в Китае на смартфоны серии HONOR 700. Предполагается, что в серию войдут базовая модель и старшая HONOR 700 Pro. По предварительным данным, базовую модель оснастят 6,57-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и рекордной узкой рамкой со всех четырёх сторон, дополнительным 1,72-дюймовым дисплеем на задней панели, тройной тыльной камерой с главным модулем на 200 Мп, батареей ёмкостью около 9000 мАч, а также белой, небесно-голубой, лазурной и розовой расцветками корпуса. Старшая модель будет отличаться перископическим модулем разрешением 50 Мп и с 3-кратным оптическим зумом в составе основной камеры, а также поддержкой телеконвертера.