100-Гц монитор BenQ GW2491 оценили в 85 евро

Компания BenQ пополнила ассортимент офисных мониторов моделями GW2491 и GW2791, которые оценены на европейском рынке в 85 и 105 евро соответственно. Новинки оснастили 23,8- и 27-дюймовыми IPS-матрицами с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 100 Гц, пиковой яркостью 250 нит, контрастностью 1000:1, временем отклика 5 мс (GTG), поддержкой технологий защиты зрения (BenQ Eye-Care, Low Blue Light Plus, Eyesafe 2.0 и Flicker-Free), режимом имитации электронной книги с чёрно-белым изображением, что должно положительно сказаться на удобстве работы с текстами, а также интерфейсами HDMI (1.4) и DisplayPort (1.2) для подключения к компьютеру. Старт продаж мониторов намечен на январь следующего года.