Режим Dual Mode позволяет переключаться между разрешениями, выбирая подходящую частоту обновления для конкретной игры. Например, для исследования открытого мира можно использовать более высокое разрешение, а в динамичных проектах — отдать предпочтение максимальной частоте обновления. Правда, кто будет играть в HD-разрешении в 2026 году не совсем понятно — даже киберспортсмены уже перешли на 2К-разрешение. Ещё одной особенностью Odyssey G6 стала технология Odyssey Clear Motion, предназначенная для уменьшения размытия в движении. Благодаря оптимизированному алгоритму обработки изображения она помогает сохранять чёткость быстро меняющихся сцен, позволяя лучше различать происходящее на экране в ключевые моменты игры.