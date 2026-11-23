Samsung представила геймерский монитор Odyssey G6

Компания Samsung Electronics официально представила 27-дюймовый игровой монитор Odyssey G6 (G60H), который стал первым в мире устройством с поддержкой частоты обновления до 1100 Гц в разрешении HD. Новинка также получила режим Dual Mode, позволяющий выбирать между разрешением HD с частотой до 1100 Гц и QHD с частотой до 600 Гц в зависимости от игры и предпочтений пользователя. Естественно, Samsung Odyssey G6 ориентирован на динамичные игры, в которых особенно важны быстрое отслеживание движения и мгновенная реакция. В мониторе используется IPS-матрица с временем отклика 1 мс (GtG), что в сочетании с высокой частотой обновления помогает уменьшить размытие движущихся объектов и сделать изображение более плавным.

Режим Dual Mode позволяет переключаться между разрешениями, выбирая подходящую частоту обновления для конкретной игры. Например, для исследования открытого мира можно использовать более высокое разрешение, а в динамичных проектах — отдать предпочтение максимальной частоте обновления. Правда, кто будет играть в HD-разрешении в 2026 году не совсем понятно — даже киберспортсмены уже перешли на 2К-разрешение. Ещё одной особенностью Odyssey G6 стала технология Odyssey Clear Motion, предназначенная для уменьшения размытия в движении. Благодаря оптимизированному алгоритму обработки изображения она помогает сохранять чёткость быстро меняющихся сцен, позволяя лучше различать происходящее на экране в ключевые моменты игры.