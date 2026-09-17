Представлен 165-Гц монитор Dell S2726HS

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделями S2426HS и S2726HS, которые получили IPS-матрицы с диагональю 23,8 и 27 дюймов соответственно. Новинки характеризуются разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс в режиме MPRT и 4 мс в GTG, углами обзора 178°, яркостью до 300 нит, контрастностью 1500:1, глубиной цвета 8 бит, 99% покрытием цветовой палитры sRGB, защитой зрения от вредного синего света по сертификации TÜV, двумя 3-Вт динамиками, двумя интерфейсами HDMI 2.1, подставкой с регулировкой высоты до 11 см, угла наклона от −5° до 21°, поворотом влево и вправо на 30°, а также сменой ориентации на портретную. Мониторы оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 135 и 150 долларов соответственно.