MSI представила монитор PRO MAX 341QPXW14G

Большинство производителей мониторов выпускают модели преимущественно для игр, и лишь некоторые время от времени представляют решения для работы. Сегодня MSI представила один из своих наиболее продвинутых мониторов для профессиональных задач — PRO MAX 341QPXW14G. Несмотря на длинное название, модель прежде всего ориентирована на работу с Mac и предлагает характеристики, рассчитанные на многозадачность и высокую производительность. MSI PRO MAX 341QPXW14G получил 34-дюймовый ультраширокий экран с разрешением 3440х1440 пикселей, такой формат позволяет разделить рабочее пространство на несколько областей и одновременно работать с несколькими окнами, повышая удобство и продуктивность.

В мониторе используется новейшая QD-OLED-матрица Samsung с архитектурой Penta Tandem. Она построена на пятислойной структуре излучения синего цвета — такая технология обеспечивает более чёткое отображение текста, уменьшает цветные ореолы вокруг объектов и значительно увеличивает срок службы OLED-панели. Монитор также предлагает высокую точность цветопередачи благодаря валидации Pantone и Pantone SkinTone. Заводская калибровка обеспечивает точность Delta E < 2, поэтому модель подходит для задач, где критически важна корректная передача цветов. При этом широкий цветовой охват позволяет сохранять насыщенное изображение — монитор покрывает 99% цветового пространства DCI-P3 и 97,4% Adobe RGB. Цена пока что под вопросом, к сожалению.
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