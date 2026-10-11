4K-монитор Redmi A27U 2027 оценен в 170 долларов

Компания Xiaomi выпустила в продажу на дебютном китайском рынке монитор Redmi A27U 2027, который получил 27-дюймовую панель IPS c разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется частотой обновления 75 Гц, максимальной яркостью 400 нит, контрастностью 1500:1, временем отклика 6 мс, 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона на 5 градусов вперёд и на 21 градус назад, а также поворота, настенным креплением VESA 75:75 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора составила эквивалент 170 долларов.