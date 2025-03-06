100-Гц монитор Xiaomi 2K Monitor A27Qi вышел в России

Российские ритейлеры дали старт продажам монитора Xiaomi 2K Monitor A27Qi, который был представлен на международном рынке в конце прошлого года. Его цена составляет 18 тысяч рублей. Новинка получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 100 Гц, яркостью 250 нит, временем отклика 6 мс (GTG), 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом sRGB, глубиной цвета 8 бит, поддержкой HDR и точностью цветопередачи ΔE<2, настенное крепление VESA, подставку с функцией регулировки угла наклона, интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI, а также 3,5-мм аудиоразъем.

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