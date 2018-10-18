100-долларовый Lenovo K5s получил четыре камеры

Компания Lenovo представила доступный смартфон Lenovo K5s, который составит компанию более заряженным моделям K5 Pro и S5 Pro. Новинку оснастили 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, простым чипсетом MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки, предустановленной ОС ZUI 5.0 на базе Android 8.1 Oreo, а также двумя одинаковыми двойными камерами с модулями на 13 Мп/5 Мп и объективами с диафрагмой F/2,2 и F/2,4, соответственно. Аппарат появится в продаже 23 октября по цене 115 долларов.