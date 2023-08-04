100-дюймовый Xiaomi Mi TV S Pro 100 оценен в $2510

Компания Xiaomi пополнила ассортимент огромных телевизоров 100-дюймовой моделью Mi TV S Pro 100, которая обойдется на крупнейшей китайской площадке JD.com в 2510 долларов. Новинка характеризуется панелью с 384 зонами подсветки, разрешением 4К, частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 1000 кд/кв.м, двумя 15-Вт динамиками, поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos, MEMC и AMD FreeSync, процессором с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним HDMI 2.0, а также по одному разъему USB 3.0 и USB 2.0.

Представлены бюджетные телевизоры TCL Smart S Class 2023…
Компания TCL пополнила ассортимент недорогих телевизоров линейкой TCL Smart S Class 2023, в которую вошл…
90-дюймовый Xiaomi Game TV ES Pro появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт продажам 90-дюймового телевизора Game TV ES Pro, который оценен в Китае в 1445…
Телевизор Xiaomi Mi TV EA32 оценен в 80 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных телевизоров моделью Xiaomi Mi TV EA32, которая стоит в Ки…
98-дюймовый телевизор TCL P745 оценен в 2800 евро …
Компания TCL объявила европейскую цену на представленный недавно 98-дюймовый телевизор P745. Новинка стан…
Представлен флагманский телевизор Sharp AQUOS FS1…
Компания Sharp пополнила ассортимент флагманских телевизоров сериями AQUOS FS1 и AQUOS FQ1, которые получ…
85-дюймовый телевизор TCL T7H оценен в $1120 …
Компания TCL пополнила ассортимент умных телевизоров серией TCL T7H, в которую вошли модели с диагональю …
Телевизор Motorola Envision TV оценен от $120…
Принадлежащий компании Lenovo бренд Motorola пополнил ассортимент телевизоров линейкой Motorola Envision …
120-дюймовый телевизор Hisense L9H оценен в $6000…
Китайская компания Hisense выпустила серию лазерных телевизоров L9H, в которую вошли модели с диагональю …
Обзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорогоОбзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорого
4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще
Обзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеровОбзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеров
Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детскойОбзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской
Обзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньгиОбзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньги
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor