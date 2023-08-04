100-дюймовый Xiaomi Mi TV S Pro 100 оценен в $2510

Компания Xiaomi пополнила ассортимент огромных телевизоров 100-дюймовой моделью Mi TV S Pro 100, которая обойдется на крупнейшей китайской площадке JD.com в 2510 долларов. Новинка характеризуется панелью с 384 зонами подсветки, разрешением 4К, частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 1000 кд/кв.м, двумя 15-Вт динамиками, поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos, MEMC и AMD FreeSync, процессором с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним HDMI 2.0, а также по одному разъему USB 3.0 и USB 2.0.