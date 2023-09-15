100-дюймовый телевизор Hisense E7K оценен в 2770 долларов

Китайский производитель Hisense пополнил ассортимент телевизоров моделью E7K, которая состоит из версий на 65, 75 и 100 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются панелями с разрешением 4K, Mini LED-подсветкой с 1024 зонами, 95-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1600 нит, кадровой частотой 144 Гц, акустической системой формата 2.1 мощностью 60 Вт, камерой AI, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, четырехъядерной платформой A73, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. На домашнем китайском рынке телевизоры оценены в 900 долларов, 1180 долларов и 2770 долларов соответственно.