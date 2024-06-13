100-дюймовый телевизор Hisense E7NQ Pro оценили в 4000 евро

Компания Hisense выпустила на европейский рынок телевизоры серии E7NQ Pro, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются матрицами QLED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц или 144 Гц в игровом режиме, поддержкой технологии Quantum Dot Colour, поддержкой апскейла UHD AI Upscaler до 4K, пиковой яркостью 800 нит, технологиями Dolby Vision IQ, HDR 10+ и AMD FreeSync Premium, 4-ядерным процессором MediaTek MT9618, 40-Вт или 50-Вт акустической системой формата 2.1 с поддержкой Dolby Atmos, интерфейсами HDMI 2.1, HDMI 2.0 и USB, портом Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной операционной системой VIDAA U7.6. Телевизоры оценены в 600, 800, 1800 и 4000 евро соответственно.

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