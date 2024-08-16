100-дюймовый телевизор TCL Thunderbird Crane 7 2025 оценен в $2025

Компания TCL представила на домашнем китайском рынке 100-дюймовый телевизор Thunderbird Crane 7 2025, который основан на панели с подсветкой Mini LED. Новинка характеризуется разрешением 4K, 2736 участками затемнения, частотой обновления 120 Гц и 144 Гц с разгоном, яркостью до 2800 нит, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, сертификацией IMAX Enhanced, 4-ядерным процессором MediaTek MT9653, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 60-Вт акустической системой формата 2,1 с поддержкой Dolby Atmos, интерфейсами HDMI 2.0, HDMI 2.1, USB 2.0 и USB 3.0, портом RJ45, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Телевизор уже появился в продаже по цене в эквивалент 2025 долларов.

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