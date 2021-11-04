11-дюймовая клавиатура Brydge Max Plus для iPad

После запуска 12,9-дюймовой клавиатуры Max Plus для iPad в начале этого года Brydge выпускает 11-дюймовую версию. Новая клавиатура меньшего размера имеет все те же функции, что и ее старший брат, включая новую магнитную систему крепления Brydge и технологию Instant-On Bluetooth, но ее размер соответствует всем поколениям 11-дюймового iPad Pro.

Несмотря на меньший размер, размер 11-дюймового Max Plus точно такой же, как и у 12,9-дюймовой модели: он призван обеспечить работу с iPad, похожую на MacBook. Он включает в себя полную раскладку клавиатуры с функциональным рядом, а также большой трекпад, поддерживающий мультитач-жесты и навигацию. Алюминиевый корпус можно приобрести либо в темно-сером, либо в серебристом цвете, чтобы он соответствовал цвету вашего iPad, он очень похож на MacBook, когда в него установлен iPad.

Большим нововведением в линейке Max Plus является система магнитного крепления, в которой отсутствуют зажимы, которые Brydge использовали в старых конструкциях, для задней панели, которая соединяется с магнитами внутри iPad, чтобы удерживать его на месте. Преимущество здесь в том, что он позволяет вам быстро снимать iPad с клавиатуры и использовать его в ручном режиме, а также легко вернуть его на место, когда вы снова захотите использовать клавиатуру.

Комментарии и отзывы Brydge Max Plus
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