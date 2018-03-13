11-дюймовый iPad Pro представят в июне

Тайваньское издание Economic Daily News сообщило о том, что компания Apple готовит к выпуску новый планшет iPad Pro с диагональю дисплея около 11 дюймов. Если верить источнику, купертиновцы представят 11-дюймовый iPad Pro и обновленный 12,9-дюймовый iPad Pro на конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в начале июня. Оба устройства получат поддержку распознавания лиц Face ID и разогнанный восьмиядерный процессор Apple A11X. Согласно предыдущим слухам, новый iPad Pro сможет похвастаться корпусом с узкими рамками и отсутствием домашней кнопки.