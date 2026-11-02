Раскрыты характеристики батареи iPad mini

В базе EPREL также указано, что аккумулятор рассчитан на 1000 полных циклов зарядки, после которых его ёмкость должна сохранять не менее 80% от первоначальной. Кроме того, согласно стандартизированному европейскому тестированию, одного заряда должно хватать на 78 часов работы. Но, естественно, аккумулятор в планшете нельзя заменить самостоятельно, и Apple рекомендует использовать зарядное устройство мощностью не менее 20 Вт. Запись в базе подтверждает защиту от воды и пыли по стандарту IP67, а также устойчивость к царапинам не ниже 4-го уровня по шкале Мооса. Важно учитывать, что это минимальный показатель, а не предельный. А ещё Apple гарантирует выпуск обновлений программного обеспечения на протяжении как минимум 5 лет с момента релиза устройства. Характеристики неплохие, но не рекордные.