Раскрыты характеристики батареи iPad mini

В понедельник компания Apple представила iPad mini 2026 года с OLED-дисплеем и процессором A20 Pro. Компания сообщила, что аккумулятор новинки имеет номинальную ёмкость 18,9 Втч, но, по традиции, не стала раскрывать показатель в мАч. Теперь эта информация стала известна благодаря появлению планшета в европейской базе данных EPREL. Согласно записи для модели A3596, новый iPad mini получил аккумулятор ёмкостью 4900 мАч. Это немного меньше, чем у предшественника 2024 года, который был оснащён батареей на 5078 мАч (19,3 Втч). Впрочем, такое изменение вполне объяснимо — новый планшет стал почти на 1 мм тоньше и примерно на 40 грамм легче предыдущей модели.

В базе EPREL также указано, что аккумулятор рассчитан на 1000 полных циклов зарядки, после которых его ёмкость должна сохранять не менее 80% от первоначальной. Кроме того, согласно стандартизированному европейскому тестированию, одного заряда должно хватать на 78 часов работы. Но, естественно, аккумулятор в планшете нельзя заменить самостоятельно, и Apple рекомендует использовать зарядное устройство мощностью не менее 20 Вт. Запись в базе подтверждает защиту от воды и пыли по стандарту IP67, а также устойчивость к царапинам не ниже 4-го уровня по шкале Мооса. Важно учитывать, что это минимальный показатель, а не предельный. А ещё Apple гарантирует выпуск обновлений программного обеспечения на протяжении как минимум 5 лет с момента релиза устройства. Характеристики неплохие, но не рекордные.