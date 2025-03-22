110-дюймовый телевизор TCL C6KS оценен в 1100 евро

Компания TCL выпустила в европейскую продажу серию телевизоров C6KS Premium QD-MiniLED TV, в которую вошли модели с диагональю 50, 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются панелями HVA с технологией QD-Mini LED, 512 участками затемнения, 93-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 60 Гц для меньшей модели и 120 Гц в остальных, контрастностью 6000:1, поддержкой MEMC 60 Гц, VRR и Dolby Vision, фирменной системой управления Halo для уменьшения эффекта размытия, акустической системой Onkyo 2.1 с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены в 500, 570, 700 и 1100 евро соответственно.

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