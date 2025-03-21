116-дюймовый телевизор Hisense UX RGB-Mini LED TV оценен в $7000

Компания Hisense объявила о выпуске телевизора UX RGB-Mini LED TV, выполненного на основе одноименной технологии трёхмерного управления цветом. Утверждается, что её энергоэффективность выше на 20% в сравнении с QD-OLED и QD-Mini LED.

Новинка характеризуется ЖК-панелью с разрешением 4K, кадровой частотой 170 Гц, 10752 зонами управления цветом, пиковой яркостью XDR Pro 8000 нит, технологией двойного низкого отражения для глубокого черного цвета, 97% покрытием цветовой палитры BT.2020, углами обзора 178°, сертификацией Pantone, Dolby Vision IQ и IMAX, процессором Hisense AI H7, акустической системой формата 6.2.2 от Devialet с поддержкой звука Hi-Fi и фирменным аудиочипом Hi-Sound Pro, поддержкой ИИ DeepSeek, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портом USB Type-C, платформой MediaTek MT9655, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Телевизор оценен в 14000, 7000 и 3920 долларов за версии с диагональю 116, 100 и 85 дюймов соответственно.
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