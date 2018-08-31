12 сентября представят новые модели iPhone

12 сентября компания Apple представит свои новые iPhone.

Apple уже давно говорила о том что они работают над тремя новыми iPhone. А теперь мы уже знаем точную дату выпуска. IPhone X, который мы уже знаем, позволяет получить несколько измеренных обновлений, таких как более быстрый чипсет A-серии, улучшенная двойная камера и до 512 ГБ памяти. Более интересной является большой новый iPhone X, один с 6,5-дюймовым дисплеем. Новым в этом году является более дешевая модель с тем же дизайном iPhone X и ЖК-экраном. Так же будут доступны разные расцветки смартфонов.