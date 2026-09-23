Новые фишки камер iPhone 18 Pro частично появятся в iPhone 16

Новые инструменты Apple для настройки текстуры и зернистости при стилизации фотографий будут работать на старых моделях iPhone с более серьёзными ограничениями, чем предполагалось изначально. В пресс-релизе Apple с не совсем однозначной формулировкой говорилось, что новые функции, представленные вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в начале этого месяца, будут «доступны» на более старых устройствах, включая iPhone 16 и iPhone Air. Однако оказалось, что слово «доступны» не означает полноценную поддержку новых возможностей на старых моделях iPhone.

Настройка текстуры для усиления или сглаживания кожи объекта, а также добавление эффекта зернистости плёнки будут доступны на этих смартфонах только при редактировании снимков, сделанных на новейшие модели iPhone. Позднее Apple обновила свои пресс-релизы и уточнила, что эти инструменты будут доступны только для «фотографий, снятых на модели iPhone 18 Pro и iPhone Duo». То есть владельцы старых смартфонов компании действительно смогут использовать новые стили для работы с текстурой и зернистостью, но только в рамках постпродакшена, когда снимок изначально был снят на новом флагмане. Это, конечно, странный подход и сильно ограниченная доступность — если у пользователя уже есть новый флагманский смартфон и он делает на нём фотографию, то зачем ему потом скидывать этот кадр на более старый смартфон, чтобы заниматься редактированием? Но, видимо, это ограничения на уровне железа смартфонов.