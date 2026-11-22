Макет iPhone Air 2 показали на фото

В сети появились фотографии макетов iPhone 18 и iPhone Air 2, выход которых ожидается в следующем году. Отметим сдвоенную основную камеру в стиле складного iPhone Duo у тонкой модели и привычный дизайн базовой модели. Ранее сообщалось, что iPhone Air 2 получит тонкий корпус, 6,55-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор увеличенной ёмкости, сдвоенную тыльную камеру с 48-Мп главным модулем и сверхширокоугольным, а также флагманский процессор Apple A20 Pro. Что касается iPhone 18, то ему прочат 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, Dynamic Island и системой распознавания лица Face ID, 2-нанометровую однокристальную систему A20, как в новых флагманских смартфонах iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, сдвоенную основную камеру с датчиками разрешением по 48 Мп и батарею увеличенной ёмкости.