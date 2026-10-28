На Samsung подали в суд из-за серии Galaxy S21

Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи подала в суд на Samsung из-за вводящей в заблуждение рекламы смартфонов серий Galaxy S21 и Galaxy S22, а также планшетов Galaxy Tab S8. Суд постановил оштрафовать технологического гиганта — претензии связаны с рекламными заявлениями о том, что устройства обеспечивают «максимальные возможности мобильного гейминга», хотя компания не сообщала об ограничении производительности из-за Game Optimizing Service. GOS автоматически снижает производительность процессора и графического ускорителя перечисленных устройств при запуске требовательных игр. Из-за этого пользователи сталкивались с зависаниями, задержками и ухудшением качества графики — ситуация вызвала недовольство владельцев устройств Samsung и привлекла внимание регулятора.

По мнению FTC, компания вводила покупателей в заблуждение, не раскрывая информацию о заранее установленных ограничениях производительности. В ответ Samsung выпустила обновление, которое позволило пользователям отключать ограничения, накладываемые GOS. При этом компания утверждала, что функция необходима для обеспечения безопасности устройств и стабильной работы игр во время продолжительных игровых сессий. Samsung намерена обжаловать решение, поскольку считает, что не нарушала закон. Компания также указывает на то, что обновление GOS, устраняющее проблему, было выпущено ещё в марте 2022 года, вскоре после появления претензий со стороны пользователей.
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