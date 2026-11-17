Xiaomi 18 Pro Max оснащается 2-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 c тактовой частотой до 5 ГГц, 6,9-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2624:1208 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 200 Мп (датчик оптического размера 1/1,28 дюйма), 200 Мп (телеобъектив на сенсоре 1/1,56 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 7000 мач, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тремя динамиками, защитой от пыли и воды IP66, IP68 и IP69, а также 2,86-дюймовым дополнительным дисплеем на задней панели.