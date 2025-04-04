120-Гц монитор Acer NITRO VG270G вышел в России

Российские ритейлеры дали старт продажам игрового монитора Acer NITRO VG270G, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 1 мс, пиковой яркостью 250 кд/м², 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, статической контрастностью 1500:1, динамической 100 000 000:1, углами обзора 178° по горизонтали и вертикали, поддержкой AMD FreeSync и технологий VisionCare для защиты зрения пользователей, настенным креплением VESA 100:100, двумя 2-Вт колонками, подставкой с регулировкой угла наклона от -5° до +25°, двумя интерфейсами HDMI 1.4 и одним портом DisplayPort 1.2. Цена монитора составляет 13700 рублей.

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