120-дюймовый телевизор Hisense L9H оценен в $6000

Китайская компания Hisense выпустила серию лазерных телевизоров L9H, в которую вошли модели с диагональю 100 и 120 дюймов. Новинка характеризуется разрешением 4K, проекцией изображения посредством лазерного источника света TriChroma X-Fusion 3 с ресурсом 25 тысяч часов, 107% охватом цветовой палитры BT.2020, пиковой яркостью 3000 ANSI люмен, поддержкой Dolby Vision HDR и MEMC, режимом Filmmaker Mode, программной оболочкой VIDAA U6, 40-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также интерфейсами HDMI 2.1, HDMI 2.0 и USB 3.0. Телевизоры оценены в 5000 и 6000 долларов соответственно.