120-гц монитор Innocn 27D1FR оценили всего в 77 долларов

Компания United Innovation пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью Innocn 27D1FR, которая основана на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, 8-битной глубиной цвета, контрастностью 1300:1, 90-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3 и 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, подставкой с возможностью регулировки подъёма, поворота и угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, а также портами DisplayPort 1.4 и DisplayPort 1.2. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 77 долларов.

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