136-дюймовый телевизор LG Magnit 4K оценили в $300 тысяч

Напомним, что перед нами 136-дюймовая панель Micro LED с пиковой яркостью 2000 кд/м2, частотой обновления изображения 120 Гц, четырьмя разъемами HDMI, цифровым аудиовыходом, двумя интерфейсами USB и портом RS232C, фирменной платформой с технологией искусственного интеллекта LG Alpha a9 для улучшения качества изображения, динамическим датчиком освещённости HDR для увеличения яркости и контрастности в зависимости от освещения в помещении, а также поддержкой AirPlay 2 и Miracast для трансляции контента со смартфона.