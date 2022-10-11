136-дюймовый телевизор LG Magnit 4K оценили в $300 тысяч

Компания LG объявила цену на телевизор LG Magnit 4K, который был представлен несколько дней назад. Цена новинки в США составит 300 тысяч долларов! Комплект с акустической системой Bang & Olufsen BeoLab 90 оценен в 350 тысяч долларов.

Напомним, что перед нами 136-дюймовая панель Micro LED с пиковой яркостью 2000 кд/м2, частотой обновления изображения 120 Гц, четырьмя разъемами HDMI, цифровым аудиовыходом, двумя интерфейсами USB и портом RS232C, фирменной платформой с технологией искусственного интеллекта LG Alpha a9 для улучшения качества изображения, динамическим датчиком освещённости HDR для увеличения яркости и контрастности в зависимости от освещения в помещении, а также поддержкой AirPlay 2 и Miracast для трансляции контента со смартфона.