14 ноября Xbox получит поддержку клавиатуры и мыши

Компания Microsoft на мероприятия X018 объявила, что с 14 ноября некоторое количество игр будут поддерживать периферийные устройства на Xbox One. Список поддерживаемых игр выглядит следующим образом: Fotnite, oт Epic Games, Bomber Crew, Warface, Children of Morta, Minion Master, DayZ, Warframe, Strange Brigade, Warhammer Vermintide 2, Moonlighter, Wargroove, Vigor, Warthunder, X Morph Defense.

Также стало известно, что компания Razer стала официальным партнером по поддержке клавиатуры и мыши для Xbox One. Компания разрабатывает механическую беспроводную клавиатуру и специальную мышь для данной платформы.