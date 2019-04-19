15-дюймовый HP Chromebook оснащен полноразмерной клавиатурой и сенсорным экраном IPS за $ 449

HP официально представила свой первый Chromebook с диагональю 15,6 дюйма. Он поставляется не только с полноразмерной клавиатурой и цифровой панелью, но также с черным сенсорным экраном IPS и 64 ГБ базовой флэш-памяти.

Эта модель стоит от $ 449 долларов, но вы можете доплатить за увеличение объема памяти eMMC и более быстрый процессор Intel Core i5, но компания пока не озвучивает стоимость. Тем не менее, устройство обладает некоторыми впечатляющими характеристиками для своей стоимости, что делает его жизнеспособной альтернативой стандартному полноразмерному ноутбуку, который может стоить вам слишком много за доступ к стандартной ОС. Базовая модель работает на процессоре Intel Pentium Gold 4417U, с 4 ГБ оперативной памяти и встроенной графике Intel HD Graphics 610. Производитель обещает до 13 часов автономной работы. Новинка также оснащена фронтальной широкоугольной веб-камерой с двумя микрофонами и встроенными динамиками Bang & Olufsen. Устройство доступно в серебристом и синем цвете.