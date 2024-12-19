165-Гц монитор Titan Legion C34A1R оценен в 165 долларов

Компания Titan Legion пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Titan Legion C34A1R, которая основана на 34-дюймовой матрице с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), глубиной цвета 8 бит, яркостью 350 нит, 90% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 99% sRGB и 89% Adobe RGB, настенным креплением VESA 100:100 мм, подставкой с функцией регулировки высоты, поворота и угла наклона, двумя портами HDMI 2.0, двумя интерфейсами DsiplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 165 долларов.