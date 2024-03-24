180-Гц изогнутый монитор Acer Shadow Knight ED270U S3 оценили в $155

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Shadow Knight ED270U S3, которая основана на 27-дюймовой матрице VA с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, частотой обновления изображения 180 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологии HDR10, двумя разъемами HDMI 2.0, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, 2-Вт динамиками, 3,5-мм аудиогнездом и комплектной подставкой с функцией регулировки угла наклона и поворота. Цена Acer Shadow Knight ED270U S3 на дебютном китайском рынке составляет 155 долларов. Когда монитор появится в международной продаже, пока не сообщается.

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