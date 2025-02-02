180-Гц изогнутый монитор Lenovo Legion R34w-30 оценен в 280 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Legion R34w-30, которая получила 34-дюймовую изогнутую VA-матрицу с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кривизной 1500R, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 0,5 мс (MPRT), углами обзора 178 градусов, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 90% охватом гаммы DCI-P3, глубиной цвета 8 бит, яркостью 350 нит, контрастностью 3000:1, поддержкой HDR10, EyeSafe 2.0 и VESA ClearMR 8000, поддержкой технологий синхронизации AMD FreeSync и VESA Adaptive Sync, настенным креплением VESA 100:100 мм, подставкой с регулировкой угла наклона, интерфейсами HDMI 2.1 и DP 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 280 долларов.

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