180-Гц монитор Skyworth F27G30Q SE оценен в $100

Компания Skyworth представила бюджетный игровой монитор F27G30Q SE, который основан на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, пиковой яркостью 350 нит, скоростью отклика 1 мс (GtG), статической контрастностью 1000:1, 99,5% покрытием цветового пространства sRGB и 95% охватом цветовой гаммы DCI-P3, 8-битной глубиной цвета, креплением на стену VESA 75:75 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 100 долларов.